Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü
09.05.2020 08:08 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:09

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıktığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıktığı görüldü. İstanbul'un önemli yerlerinden olan Taksim Meydanında da yoğunluğun olmadığı görüldü.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan Koronavirüs - COVİD 19- salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasaktan muaf olan vatandaşlar ise, sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 23 büyükşehir ve 1 ilde devam ettirilen sokağa çıkma kısıtlaması beşinci defadır devam ediyor. Yaklaşık 65 milyona yakın vatandaşın evde kalması ile salgının önüne geçilmesi planlanıyor. Gece 00.00'da başlayan yasak 11 Mayıs saat 00.00'da kalkacak.

İstanbul'da da yasaktan muaf olan vatandaşlar işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına, maske kullanımını da önem verdikleri görüldü. Normal zamanlarda dolu olan Taksim Meydanının da boş olduğu görüldü. E-5 Karayolunda ise trafiğin az olması dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu Haber
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irrfan Khan Serdar Ortaç Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 08:23:08. #1.14#
title