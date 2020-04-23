Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı
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İstanbul, Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı - İstanbul'da trafik yüzde 6'ya geriledi İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

23.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:14
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı

- İstanbul'da trafik yüzde 6'ya geriledi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul'da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6'ya geriledi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs - COVİD -19 virüsü ile mücadelesi devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'de İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile üçüncü defa sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 23 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 00.00'da sona erecek. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren İstanbul "Sessiz Şehir" halini aldı. Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı merkezi noktalarda da sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek zorunda olanlarda sabahın erken saatlerinde yola düştüler. Yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma kullanımında da sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. Otobüs ve metrobüs duraklarındaki vatandaş yoğunluğu ise kameralara yansıdı.

Trafik yoğunluğu yüzde 6'ya geriledi

Normal zamanlarda yoğun olan sabah trafiği ise bu dönemde yok denecek kadar az olmaya başladı. E-5 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiindeki trafik ve vatandaş yoğunluğu da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı azaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 6'ya geriledi. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların maske ve eldiven kullanımına da özen gösterdikleri görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işe gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı

Kaynak: İHA

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