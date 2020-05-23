Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdirdi ve hayvanlara yem bıraktı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdirdi ve hayvanlara yem bıraktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdirdi ve hayvanlara yem bıraktı Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdiren bir hayvansever sokak hayvanlarını da unutmadı.

23.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:11

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdirdi ve hayvanlara yem bıraktı

TOKAT - Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdiren bir hayvansever sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Arife günü caddeler ve sokaklar boş kaldı. Tokat'ta kavşaklarda ana arterlerde polis ekipleri uygulama yaptı. Caddelerde sessizlik hakim olurken vatandaşların ikametlerine yakın noktalarda alış veriş için yaya olarak sokağa çıktığı görüldü. Badem ile karpuz ismini verdiği Pekinez cinsi köpeklerini gezdiren Veysel Eroğlu ise sokak hayvanlarını unutmadı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde park ve iş yerlerinin önlerine mama bırakan Eroğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamasında bunlara hem tuvaletlerini yaptırıyorum hem de sokak hayvanlarını beslemek için geziyorum" dedi.

Eroğlu, badem ismini verdiği köpeğine 6 yıldır baktığını karpuz isimli köpeğini ise yeni sahiplendiğini ifade ederek, "Köpeği hayvan olarak görmüyorum, kendi çocuklarım olarak görüyorum. Yani diğer insanlardan bir farkı yok. Çocuğuna bakacak gibi bakarsan hayvan sevebilirsin. Başka türlü sevemezsin. Onlar benim çocuğum biri kızım birisi oğlum. Herkes kendi kapsının önüne yemek artıklarını koysa bile tüm sokak hayvanları beslenir. Onlar bizim dostumuzdur" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü köpeklerini gezdirdi ve hayvanlara yem bıraktı

Kaynak: İHA

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