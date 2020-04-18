Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü - Eyüp Sultan/Zincirlikuyu
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü - Eyüp Sultan/Zincirlikuyu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:01
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü - Eyüp Sultan/Zincirlikuyu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasını getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Kontrol noktalarına gelen kişiler, polis ekiplerine gösterdikleri izin kartlarıyla geçiş yapabiliyor.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar gece boyunca yoğun mesailerine devam etti. Fırıncılar, sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımına başladı. Eyüpsultan ve Arnavutköy'de fırıncıların sabahın erken saatlerinden itibaren sokak aralarında ekmek satışı yaptığı görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, iş yerlerine ulaşmak için özel ya da toplu taşıma araçlarını kullandı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları da sessizliğe bürünürken, Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı.

İstanbul'un işlek yerlerinden Caddebostan ile Bağdat Caddesi'nde de sakinlik hakim.

Kadıköy İskelesi'nde, İETT peronlarında az sayıda vatandaşın ev ve iş yerlerine gitmek için otobüs beklediği görüldü.

D-100 Karayolu Anadolu Yakası bölümünde polis ekipleri, çok sayıda kontrol noktası oluşturdu.

Polis ekipleri ve zabıtalar denetim yapıyor

Fatih, Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu'nda da meydanlar boş kalırken, polis ekipleri araçları durdurarak kontrol etti. Görevli personeller hariç, kimsenin dolaşmasına izin verilmediği görüldü. Taksim ve Eminönü'nde belediye ekiplerinin meydanda temizlik yaptığı gözlendi.

Her gün yoğunluğun yaşandığı Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu gibi metrobüs duraklarında sabahın erken saatlerinde az sayıda insanın olduğu görülürken, saat 10.00'da seferlerinin durdurulması nedeniyle tüm metrobüs, metro ve tramvay istasyon ve duraklarına şerit çekildi.

Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'nın da içinde yer aldığı tarihi yarımadada sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede istisna kapsamında olan fırınlar, eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam ediyor. Zabıta ekipleri açık olan iş yerlerinde denetim yaptığı gözlendi. Polis ekiplerinin, şehrin ana arterlerinde kurduğu birçok noktada kontrol yaptığı görüldü.

Kent genelindeki metrobüs seferleri 07.00-10.00, vapur seferleri 07.00-09.00, otobüs seferleri 07.00-10.00 saatleri arasında yapıldı. Metro hatları ile Kabataş-Bağcılar ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı 07.00-10.00 saatlerinde hizmet verdi. Marmaray seferleri ise aralıklı sürüyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 5, saat 11.30 itibarıyla yüzde 11 olarak kaydedildi.

Silivri'de ise cadde ve sokaklar boş kalırken belediye ekipleri sokak hayvanları için sokak köşelerine mama bıraktı. Toplu taşıma seferleri otobüs, metro ve tramvay 17.00-20.00, metrobüs 16.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü - Eyüp Sultan/Zincirlikuyu

Kaynak: AA

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