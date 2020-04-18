Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı Mersin'de cadde, park, sahil ve meydanlardan görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de hafta sonu cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.

Mersin'de cadde, park, sahil ve meydanlardan görüntüler MERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'de hafta sonu cadde, sokak ve sahiller boş kaldı. Kaynak: AA