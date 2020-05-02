Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı
02.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:40

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Duraklarda az sayıda vatandaşın beklediği görülürken E5 karayolundaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

Önceki gece başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kısıtlamasının sabah saatlerinde E5 karayolundaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

(Selim Bayraktar - İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

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