Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı
02.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:18

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı E5 Karayolu'ndaki sessizlik havadan görüntülendi İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı

E5 Karayolu'ndaki sessizlik havadan görüntülendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Duraklarda bekleyen az sayıda vatandaşların olduğu görülürken E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00: 00'dan 3 Mayıs saat 00: 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

Önceki gece başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kısıtlamasının sabah saatlerinde E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

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