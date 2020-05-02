Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Havza
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Havza

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Havza
02.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:50

Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Havza'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Havza Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi.

Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar denetlenerek genel hijyen kurallarına uymaları maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekipler tarafından ramazan ayı nedeniyle açık olan tatlı satışı yerleri de denetlendi. Denetimde işletmecilere sadece adrese servis şeklinde satış yapmalarına izin verildiği vurgulandı.

Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 10 talep karşılandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma kısıtlamasında Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, "Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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