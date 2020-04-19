Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da günde milyonlarca insanın uğradığı Kadıköy Meydanı boş kaldı.

19.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:14
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da günde milyonlarca insanın uğradığı Kadıköy Meydanı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınında İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci ve son gününde havadan görüntülendi. Bomboş olan meydanda polis ve zabıta ekipleri yer alırken, basın mensupları da ıssız Kadıköy'de görev yaptı. Meydanın boş hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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