Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ankara sokakları boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ankara sokakları boş kaldı Korona virüs salgını dolayısıyla ikincisi gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ankara sokakları boş kaldı

ANKARA - Korona virüs salgını dolayısıyla ikincisi gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Nisan gece saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde, muafiyeti bulunan bazı meslek grupları iş yerlerine ulaştıktan sonra başkentteki meydan, sokak, cadde ve mahalleler boş kaldı. Kısıtlama bu gece saat 00.00'da son bulacak.

Kısıtlama bulunduğu 31 ilde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, Ankara'da da yaklaşık 150 noktada uygulama noktaları oluşturuldu.

Salgın dolayısıyla ikinci defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bazı kurum ve kuruluşlar da çalışanlar kısıtlamadan muaf tutuldu. Kısıtlama dolayısıyla boş kalan sokakların yeni sahibi ise güvercinler, kedi ve köpekler oldu.

Kaynak: İHA