Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

22.11.2020 20:12 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:26

Edinilen son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından evlerine gitmek isteyen vatandaşlar köprüde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama ikinci gününde evlerine dönen sürücüler 15 Temmuz Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

(Muharrem Çam/İHA)

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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