Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz

Park ve meydanlarda hakim olan sessizlik Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

24.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:34

Park ve meydanlarda hakim olan sessizlik

Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Trabzon'un cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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