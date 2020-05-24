Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessiz Park ve meydanlarda hakim olan sessizlik Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Park ve meydanlarda hakim olan sessizlik Boş cadde ve sokaklar TRABZON - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Trabzon'un cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA