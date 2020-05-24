Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

24.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:09

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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