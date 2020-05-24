Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.
24.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:09
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA