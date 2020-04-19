Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Viranşehir sokakları boş kaldı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

- Şanlıurfa

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin görülmediği kent merkezinde insan ve araç trafiği en düşük seviyede kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA