Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar sessizliğini korudu

ERZURUM - Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde de kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken Erzurumlular yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA