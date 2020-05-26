Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Erzincan sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Erzincan sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Erzincan sessizliğe büründü Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü, bayramın üçüncü gününde Erzincan'da vatandaşlar yasağa uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

26.05.2020 08:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:25

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Erzincan sessizliğe büründü

ERZİNCAN - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü, bayramın üçüncü gününde Erzincan'da vatandaşlar yasağa uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzincan en sakin günlerini yaşıyor.

Sokağa çıkma yasağının etkileri ana yollar, sokaklar, caddeler, işlek meydanlar ve parklar gibi Erzincan'ın tüm noktalarında hissedildi.

Yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Dörtyol ve Ordu Caddesi merkezlerde sessizlik hakim oldu.

Ana güzergahtaki cadde üzerlerinde önlem alan polis ekipleri uygulama noktaları oluşturarak Covid-19 ile mücadele tedbirleri çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde denetimlerine devam etti.

Ekipler, yoğunluk olmasa da araçlarıyla yola çıkan vatandaşların bir yandan izin belgelerini kontrol ederken bir yandan da Covid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde Erzincan sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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