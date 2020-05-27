Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı
27.05.2020 02:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:01

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi aldıkları izinle memleketlerine giden bazı vatandaşların, dönüş için yola çıkmasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale ile Ankara kara yolunda araç trafiği görülüyor.

Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişindeki kontrol noktasında Kırıkkale istikametinden gelen araçları tek tek kontrol ediyor.

Sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümü de gerçekleştiriyor.

Seyahat izin belgeleri olmadan yola çıkan vatandaşların kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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