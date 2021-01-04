Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı

Nevşehir şehir merkezinde yaşanan hareketlilik

Banka önünde bekleyen vatandaşlar

Yürüyen vatandaşlardan görüntü NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de cadde ve sokaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ülke genelinde sessizlik hakim oldu.

Nevşehir'de, kısıtlamanın sona erdiği sabah saatlerinden itibaren, cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğu oluştu.

Kentin işlek caddelerinden Atatürk, Lale, Nar, Milli İrade ve Belediye caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, bazı banka şubeleri önünde de işlem yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan