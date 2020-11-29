Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
29.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:51
Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarda yürüyen vatandaşlar MALATYA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokaklarda hareketlilik başladı.
Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarda yürüyen vatandaşlar MALATYA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokaklarda hareketlilik başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş