Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:51

Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarda yürüyen vatandaşlar MALATYA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokaklarda hareketlilik başladı.

Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarda yürüyen vatandaşlar MALATYA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokaklarda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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