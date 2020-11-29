Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:30

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.

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Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazıları ise parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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