Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolunda hareketlilik başladı.

Kaynak: İHA