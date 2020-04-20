Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi
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İstanbul, Taksim

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

20.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:57
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un en yoğun meydanlarından biri olan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Kısıtlamanın bitmesiyle Taksim Meydanı çevresinde özel araçların seyrettiği görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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