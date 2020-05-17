SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİ OTOGARDA OTOBÜSLERİNDE BEKLİYORLAR
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİ OTOGARDA OTOBÜSLERİNDE BEKLİYORLAR

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcu bulamayan ve farklı şehirlerden İstanbul'a gelen otobüs firmalarının çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini otobüslerde bekliyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİ OTOGARDA OTOBÜSLERİNDE BEKLİYORLAR
17.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:19

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcu bulamayan ve farklı şehirlerden İstanbul'a gelen otobüs firmalarının çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini otobüslerde bekliyor. Dört gün boyunca otobüste kalan şoförler ve muavinler iftar ve sahurlarını de yine otobüste yapıyor.

Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Farklı şehirlerden İstanbul'a gelen yolcu otobüsleri ise kısıtlamanın bitmesini otogarda bekliyor. Dün sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen bazı otobüs firmalarının çalışanları kısıtlamanın biteceği ve geldikleri şehre dönecekleri günü bekliyor. Kısıtlama nedeniyle yolcu bulamayan otobüs şoförü ve muavinler dört gün boyunca otobüste kalıyor. Onlar iftar ve sahurlarını da otobüste yaparken şehir dışından getirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.

DÖRT GÜN BOYUNCA OTOBÜSTE KALIYORUZ

Dün sabah saatlerinde Adana'dan İstanbul'a gelen otobüsün şoförü ve muavini dönüş günü olan Çarşamba'yı bekliyor. Otobüs şoförü Serkan Kızılcapınar, Dün sabah saat 07.00'da Adana'dan geldik. Çarşamba günü akşam döneceğiz. Dört gün boyunca otobüste kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dört gün arabada kalacağız. Otele gitsek zamanı bu kadar iyi geçiremeyiz. Telefonla konuşuyoruz. Buradan İstanbul'u, manzarasını seyrediyoruz. Akşama kadar uzanıyoruz. Günleri bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dört gün buradayım. Hatta beşinci gün gideceğiz. Ortalama dört buçuk gün kalacağız. Gidene kadar İstanbul'u böyle seyredeceğiz. Dün aynaların içini boyadım. Bugün jantlarla uğraşacağız. Onları parlatacağız. Diğer gün otobüsün içini köpükleyeceğiz. Zaman geçirmek için böyle uğraşıyoruz. Akşam da burada uyuyoruz zaten diye konuştu.

YİYECEKLERİMİZİ HATAY'DAN GETİRDİK

Hatay'dan yola çıkan ve dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen otobüste görevli muavin Ahmet Çeker, Biz yiyeceklerimizi Hatay'dan getirdik. Orucumuzu da bu şekilde açıyoruz. Ezan okunduğu zaman kaptanla orucumuzu açıyoruz. Hem iftarı hem sahuru otobüste yapıyoruz. Hemen hemen beş gün otobüsteyiz. Allah izin verirse Salı veya Çarşamba günü döneceğiz. Alıştık o yüzden zor olmuyor. Ailemiz orada biz buradayız. İhtiyacımız olduğu zaman polisten izin alıp yazıhaneye çıkıyoruz. Bir sıcak suyumuz, bir çayımız yok. Ne yapalım bekliyoruz ifadelerini kullandı.

MUAVİNLE NÖBETLEŞE UYUYORUZ

35 yıldır otobüs şoförlüğü yapan ve Hatay'dan İstanbul'a gelen Rıfat Koçak, 15 yolcuyla geldik. Kısıtlama var, yolcu olmadığı için bekliyoruz. Ben daha önce otobüste kalmamıştım. Bir ilki yaşıyorum. Geçen hafta da böyle kalmıştım. Aynı şeyi yaşadım. Muavinle nöbetleşe uyuyoruz diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNİ OTOGARDA OTOBÜSLERİNDE BEKLİYORLAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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