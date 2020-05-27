Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı

Karaman'da bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kaza yaptıktan sora aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı
27.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 03:23

Karaman'da bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kaza yaptıktan sora aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 70 DT 111 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünün başka bir araçla olay yerinden ayrıldığını öğrendi. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle olay yerine gelen bazı vatandaşlar polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kazayı meraklı gözlerle izlemeye başladı. Kazayı izleyenlerin arasında bulunan yaşlı bir vatandaşın cep telefonuyla kazayı canlı yayın yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis, kazaya karışarak olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kaza yapan araç çekiciyle parka çekildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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