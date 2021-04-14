Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini yapanlar ve iş yerlerini kapatan esnaf, evlerine gitti.

Kars

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini yapanlar ve iş yerlerini kapatan esnaf, evlerine gitti.

Kısıtlamanın ardından kentte Faikbey ve Kazım Karabekir caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, bazı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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