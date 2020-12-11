Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu

11.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:47
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 21.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kentte pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokaklardaki araç ve yaya yoğunluğu azaldı.

Şehrin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Yasağın başladığı 21.00'den itibaren de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında araçları durdurarak evrak kontrolü yapıyor.

Polis ekipleri, Uzun Çarşıdaki uygulama noktasındaki denetimde bir otomobildeki 2 kişiye, sokağa çıkma yasağında belgeleri olmadığı dolayısıyla ceza kesti.

Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Karaman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Karaman'da başladı.

Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde son derece azaldı.

Polis ekipleri, açık olan lokantalara ve pastanelere sadece paket servisi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmelerini sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

İlgili Haberler

Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor
Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Şenol Güneş Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:52:18. #1.15#
title