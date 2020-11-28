Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla başkentte sokaklar sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla başkentte sokaklar sessizliğe büründü

28.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:56
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla başkentte sokaklar sessizliğe büründü

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler, meydanlar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler, meydanlar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 20.00'de başladı.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla şehrin işlek cadde ve meydanları, sessizliğe büründü.

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Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak vatandaşların evraklarını kontrol etti.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf tutulan görevliler olduğu gözlendi.

Yarın saat 20.00'den 30 Kasım pazartesi günü saat 05.00'e kadar da yine Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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