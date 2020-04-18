Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.

Kaynak: AA