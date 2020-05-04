Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü
04.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:29

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle birlikte Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü

İSTANBUL - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle birlikte Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Şirinevler'de vatandaşlar sokağa döküldü. Şirinevler Meydanı'nda oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevliler sokağa döküldü

Kaynak: İHA

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