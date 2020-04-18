Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizlik hakim
Denizli'de boş meydan, cadde ve sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
18.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:41
Denizli'de boş meydan, cadde ve sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA