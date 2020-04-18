Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizlik hakim Denizli'de boş meydan, cadde ve sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Denizli'de boş meydan, cadde ve sokaklar DENİZLİ - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA