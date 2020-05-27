Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sebze ile giysi pazarları açıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giysi pazarı ile sebze pazarları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında açıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giysi pazarı ile sebze pazarları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında açıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında sosyal mesafeli ve maske kullanarak tezgah açılan pazar yerlerinde polis, vatandaşları ateşlerini ölçerek içeri aldı.

Maskesiz olanların pazarlara girmelerine müsaade edilmedi.

Zabıta ekipleri, sürekli pazarda dolaşarak vatandaşları ve pazarcı esnafını maske kullanımı, sosyal mesafe ve açıkta satılan ürünlerin elle seçilmemesi hususunda uyardı.

Pazarcı esnafı, bayram sonrasında yeniden tezgah açtıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA