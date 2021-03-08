Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

08.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:14

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, geçtiğimiz kabine toplantısında Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf tutulmasıyla birlikte vatandaşlar Cumartesi gününü dışarıda değerlendirdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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