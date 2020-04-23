Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabah, yollar ve caddeler boş kaldı

İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı. Boş kalan E-5 karayolu ve Beylikdüzü'ndeki bazı boş sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Alınan kararın ardından İstanbul'un aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Kısıtlamanın ardından ilk kent genelinde ilk sabah yolların boş kaldığı E-5'te nadiren araç geçişi olduğu görüldü. Boş kalan E-5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde ara sokaklar ve caddelerdeki boşlukta yer aldı.

Kaynak: İHA