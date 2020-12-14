Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

14.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:43

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.

Haftanın ilk günü sabah saatlerinde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere ana cadde ve sokaklarda oluşan kalabalık dikkati çekti.

Polis ekiplerinin, yoğunluğun oluştuğu yerlerde Kovid-19 denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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