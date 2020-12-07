Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı

07.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:10

Tiritoğlu Parkı'ndaki yoğunluk İsmet Paşa Caddesi'ndeki yoğunluk UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Uşak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Tiritoğlu Parkı'ndaki yoğunluk

İsmet Paşa Caddesi'ndeki yoğunluk UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Uşak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların yer yer yoğunluk oluşturması dikkati çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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