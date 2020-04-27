Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda kuyruk oluştu Kahramanmaraş'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde de önlemler alınıyor. Büyükşehir statüsündeki Kahramanmaraş'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın ardından Kahramanmaraşlılar sahurda yemek için fırın önlerine gelerek ekmek aldı. Ekmek almaya gelen vatandaşlar fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Fırıncıların gece gündüz çalıştığını ve vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden fırın yetkilisi Ümit Çokyiğit, "Bütün tedbirleri elimizden geldiğince aldık ve sağlık bakanlığı ve tarım bakanlığı tarafından da sürekli denetimler yapılıyor. müşterilerimizi içeri tek tek alıp ekmek satışı yapıyoruz. Çalışanlarımız da eldiven, maske ve bone kullanıyoruz. Biz 7 gün 24 saat açığız ve üretim kapasitemiz de günlük ortalama 30 bin bandındaydı. Ancak korona virüs nedeniyle bu rakam biraz azaldı. Biz sürekli çalışıyoruz. İnsanlar evlerinde yatarken biz sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

Ekmek almaya gelen bir vatandaş ise, "Devletimizin hizmetleri ve fırınlarımızdan memnunuz" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını sona ermesiyle birlikte kent merkezindeki trafik akışında yoğunluk oluştu. Polis ekipleri gerekçesiz olarak sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA