Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama sonrası ilk mesai gününde işlerine gitmeye çalışan vatandaşların olduğu görülürken, E-5 Karayolu'nda da bazı noktalarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde 23 Mayıs saat 00: 00'dan 27 Mayıs saat 00: 00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle sona erdi. Kısıtlama sonrası olan ilk mesai gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Cevizlibağ'da bulun metrobüs ve otobüs duraklarında işlerine gitmeye çalışan vatandaşların olduğu görüldü. Avcılar'da da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Kısıtlama sonrası ilk mesai gününde sabah saatlerinde E-5 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA