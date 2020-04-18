Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Çorlu sessizliğe büründü Çorlu'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.

Çorlu'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar, sokaklar, caddeler sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından, Çorlu ilçesi en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

İlçenin sokak ve caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara yönelik denetimler yaptı.

İlçede insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Kaynak: AA