Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede dolaşan vatandaşlar Açık olan iş yerleri Kapalı olan dükkanlar İnen kepenkler Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında...

23.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:53

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Caddede dolaşan vatandaşlar

Açık olan iş yerleri

Kapalı olan dükkanlar

İnen kepenkler

Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar

Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre İlçesinde de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre'de Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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