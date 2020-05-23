Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Cizre'de caddelerde sessizlik hakim Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede dolaşan vatandaşlar Açık olan iş yerleri Kapalı olan dükkanlar İnen kepenkler Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında...

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede dolaşan vatandaşlar Açık olan iş yerleri Kapalı olan dükkanlar İnen kepenkler Ellerindeki ekmek ve gıda poşetleriyle evlerine giden vatandaşlar Polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunması ŞIRNAK - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Şırnak'ın Cizre İlçesinde de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre'de Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kaynak: AA