Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler dolup taştı

- Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddeler dolup taştı

KOCAELİ - Kocaeli'de, korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işlek caddeler dolup taştı.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Kocaeli'de vatandaşlar kentin işlek caddelerine akın etti. Koaeli'nin İzmit ilçesinde öğlen saatlerinde işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşandı. Oluşan insan yoğunluğuna karşı, polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

"İnsanlar sokağa çıkmaya aç kalmış gibi"

İşi sebebi ile evinden çıktığını söyleyen Furkan Karagöz, vatandaşların önlemleri dikkate almadığını belirterek, "İllaki ufak bir işe yarıyordur ama bence bu sürenin daha uzun olmasını düşünüyorum ben hani 1 ay bir süreçte olabilirdi. Şimdi insanları iki gün evden çıkarmıyorlar akabinde insanlar böyle sokağa çıkmaya aç kalmış gibi bir anda sokağa saldırıyorlar. Tekrar aynı şeyler başa sarıyor gibi oluyor. Tabi ki devlette buna da iyi bir karar verir diye düşünüyorum. Ben şuan mecbur çıktım. İşten geldim adliyede bir işim vardı onun için mecburiyetten çıktım. Hafta sonu sokağa çıkmak yasaksa hafta içi de yasak olsun bence. İnsanlar sonuç olarak işine gidip geliyor yasak olduğu zamanlarda da. Diğer türlü ihtiyaçlar içinde market alışverişleri atıyorum ne diyeyim diğer yerlerde açık olabiliyor. Bunun için gerekenin yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Şimdi burada nasıl sosyal mesafeye uyacaksın ki"

Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyen Nursel Göçmener ise, "Kısıtlamadan sonra evde tamam kısıtlıyız ama çıkınca herkes tekrardan kalabalık oluyor. Kapalı alana çıkınca herkes sokağa çıkıyor. Hiçbir faydası yok bence evde kısıtlamanın zaten kısıtlama değil ki. Saat 5'e kadar marketine gidiyorsun, ekmeğine gidiyorsun. 5'den sonra yasak olmasının hiçbir anlamı yok ki. Her yer kalabalık sadece İzmit için söylememek lazım. İşi olan olanda çıkıyor olmayanda. Ben hastaneye gittim o yüzden mecburen çıktım. Şimdi pazara gideceğim. Bence başka önlemler düşünülmeli. Kısıtlamaların hiçbir faydası yok. 10 saat kapalı kal ondan sonra herkes sokağa çıkıyor. Daha fazla kalabalık daha fazla dükkanların içi doluyor. Uymuyoruz. Uymak mümkün mü. Şimdi burada nasıl sosyal mesafeye uyacaksın ki. Yan yana geziyorsun. Mecbursun yani yan yana geçeceksin. Devletin değil insanların kendi elinde olan bir şey. Devlet ne yapabilir. İnsanlar kendisini korumalı veya kurallara uymalı. Mecbur kalmadıkça ben çıkmıyorum. Çocuklarda öyle. İşe giden çıkıyor. Evdeyiz, temizliğimize dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK