Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

29.11.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:58

Kocaeli sokaklarından görüntüler Sokaklarda yürüyen birkaç yaya KOCAELİ - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kocaeli sokaklarından görüntüler

Sokaklarda yürüyen birkaç yaya KOCAELİ - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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