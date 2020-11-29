Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
29.11.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:58
Kocaeli sokaklarından görüntüler Sokaklarda yürüyen birkaç yaya KOCAELİ - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kocaeli sokaklarından görüntüler
Sokaklarda yürüyen birkaç yaya KOCAELİ - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay