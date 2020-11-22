Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

22.11.2020 22:00 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:05

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü.

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde paket servisi yapılırken, belediyeye bağlı temizlik görevlilerinin de çalıştıkları gözlendi. Şehrin ana cadde ve meydanlarında bekleyen polis ve bekçiler ise istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmamaları konusunda bilgilendirilme yaptı. Kısıtlamayla kara yollarında araç yoğunluğu azalırken, trafik polisleri kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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