Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü İstasyon Meydanı Atatürk Kent Meydanı'nda yürüyen insanlar Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyen insanlar Caddedeki trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte sakin olan İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda yoğunluk hakim.

İstasyon Meydanı Atatürk Kent Meydanı'nda yürüyen insanlar Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyen insanlar Caddedeki trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte sakin olan İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda yoğunluk hakim. Kaynak: AA