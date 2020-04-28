Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü
İstasyon Meydanı Atatürk Kent Meydanı'nda yürüyen insanlar Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyen insanlar Caddedeki trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte sakin olan İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda yoğunluk hakim.
28.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:50
İstasyon Meydanı Atatürk Kent Meydanı'nda yürüyen insanlar
Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyen insanlar
Caddedeki trafik yoğunluğu AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte sakin olan İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda yoğunluk hakim.
Kaynak: AA