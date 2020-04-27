Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Parklardan ve caddelerden detay AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının...
27.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:26
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü
Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü
Parklardan ve caddelerden detay
AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolunda önceki günlere göre yoğunluk görüldü.
Kaynak: AA