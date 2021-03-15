İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

15.03.2021 07:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:52

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 50 'i gördü.

İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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