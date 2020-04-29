Sokağa çıkma kısıtlamasının 4 günlük karnesinde dijital oyunlar ilk sırada Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 23-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde dijital ortamlardaki...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 23-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde dijital ortamlardaki yoğunluğa ilişkin araştırmasının sonuçlarını duyurdu.

AÜ Rektörlüğünce açıklanan raporda uzmanların, bireylerin 4 günde en çok dijital platformlarda dizi, belgesel ve film izlemeyi tercih ettiğini belirlediği bildirildi.

Müzelerin online gezilmesinde ciddi artış yaşandığı, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının ise Instagram, WhatsApp ve YouTube olduğu aktarılan raporda şu tespitlere yer verildi:

"Bireyler, Instagram'da 3'ten fazla challenge kabul ederken Instagram'da ayrıca en çok 'Evde kal', 23 Nisan ve ramazan ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Bireyler günde ortalama 3 saat de görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'de Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda en çok "#sokagacıkmayasagı, #ÜlkemleGururDuyuyorum, #sahur, #23Nisan2020, #İstiklalMarşı" etiketleri kullanıldı. WhatsApp'ta ise birçok yeni grup kuruldu ve iletişim oranı arttı."

"Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?"

Sokağa çıkma kısıtlamasında bireylerin en az 4 saat dijital oyun oynadığı, e-alışveriş ile en çok puzzle, pijama, spor ekipmanı ve kitap siparişi verdiği, internet bankacılığı uygulamalarını daha sık kullandığı da saptandı.

Arama motorlarında ise en çok "Hayat Eve Sığar uygulaması, 23 Nisan şarkısı, imsakiye, Kim Jong, ezan vakitleri, fitre ne kadar 2020, ev yapımı ramazan pidesi nasıl yapılır" aramalarının öne çıktığına değilen rapora şöyle devam edildi:

"SODİGEM'in aileler üzerinde yaptığı araştırmaya göre ise ailesiyle vakit geçiren bireyler yine zamanlarının büyük bir kısmını online dizi ve film platformlarında geçirdiler. Evde kalan kadınlar ise e-alışveriş sitelerinde uzun zaman geçirdiler. Evde kaldıkları süreçte çocukları ile birlikte dijital oyunlar oynamak aile üyelerinin en sevdiği etkinliklerden biri haline geldi. Aileler, çocukları ile geçirdikleri zamanları ve yaptıkları ev içi etkinlikleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evini süsleyen ve gösteriler hazırlayan çocuklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan'da saat 21.00'de ülke çapında insanlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudukları anların videolarını paylaştılar."

"23 Nisan'ı çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladılar"

Raporda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında "influencer"ların ise kendilerini takip edenlere evde vakit geçirmenin ipuçlarıyla ilgili içerikler sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Influencerların, evde yemek ve ev halleri videoları çektikleri, önceden hazırladıkları gezi vloglarını paylaştıkları, sosyal medyada yeni karantina challenge'ları başlattıkları, kendi hesaplarından canlı yayın yaparak bu süreçte izlenebilecek dizi, film ve okunacak kitap önerileri için içerik ürettiklerine değinilen raporda, şunlar kaydedildi:

"SODİGEM'in yaptığı araştırmaya göre, bireyler yaş gruplarına göre de evde farklı şekilde zaman geçirmeyi tercih etti. Genç bireyler online olarak yürütülen spor ve dans derslerine katılarak evde de sağlıklı yaşam ilkesini benimsedi. Öte yandan arkadaş grupları ile yeni podcast içerikleri oluşturarak yayınlayan genç bireyler, canlı yayında yapılan konser ve söyleşileri takip ederek ünlü isimlerin ve influencerların başlattığı challenge'lara katıldılar. 23 Nisan'ı çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutlayan gençler, bu fotoğraflarla birlikte eski arkadaşlarıyla iletişime geçmeyi de ihmal etmedi. Çeşitli konularda en az bir online eğitim platformunu ziyaret etmeyi ihmal etmeyen gençler, en çok video izlemeyi tercih ederek TikTok'a katıldı.

Evlerinden çıkamayan yaş almış bireyler de görüntülü konuşma uygulamalarını öğrendiler, aile bireyleriyle görüntülü görüştüler. Yaş almış bireylerin e-Devlet uygulaması kullanım oranı arttı. Üye oldukları sosyal medya platformlarındaki paylaşım sıklıkları artan yaş almış bireyler yeni online platformları deneyimleyerek dijitalleşme sürecine alıştıklarını gösterdi."

Kaynak: AA