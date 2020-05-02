Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde sokaklar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde sokaklar boş kaldı
02.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:49

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Malatya

Kent merkezinden geçen ve şehri Kayseri ve Elazığ'a bağlayan D-300 kara yolu ile İnönü, Fuzuli, Atatürk, Yeşilçam, Kanalboyu Caddeleri, Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı boş kaldı.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda, belediyelerin temizlik araçları,112 Acil Servis araçları, polis ekipleri ile işe giden veya evlerine dönen sağlık personelleri görüldü.

Gaziantep

Gaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sessizlik hakim. Polis ekipleri çeşitli noktalarda görev alarak sokağa çıkanların kurallara uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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