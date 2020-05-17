Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakimi Korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizliğe bürünen Bursa caddeleri havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim
17.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:18

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakimi

BURSA - Korona virüs ile mücadele kapsamında bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizliğe bürünen Bursa caddeleri havadan görüntülendi.

Korana virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma tedbirleri kararı Cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladı. Bu haftaki kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kaldığı Bursa'da tarihi boş cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi. Şehrin merkezi konumundaki Kent Meydanı ve Ulucami'nin bulunduğu Heykel adeta sessizliğe büründü. Bursa'nın boş cadde ve sokakları havadan böyle görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Manşet

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