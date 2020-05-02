Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Sokaklar ve caddeler - GaziantepGaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.