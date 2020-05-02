Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
02.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:29
Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Sokaklar ve caddeler - GaziantepGaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. günü
15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Sokaklar ve caddeler - Gaziantep
Gaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sessizlik hakim. Polis ekipleri çeşitli noktalarda görev alarak sokağa çıkanları kontrol ediyor.
Kaynak: AA