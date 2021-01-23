Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan çocuk' savunması cezadan kurtaramadı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekiplerin durdurduğu araçtaki 4 kişi, "Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık" dedi. Polis ise 4 kişiye para cezası yazdı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde trafiğe çıkan araç sürücüleri ile beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

Polisevi önünde durdurulan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi, "Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık" dedi.Polis, sürücü ile beraberindeki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza uyguladı.

Daha önce ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan sürücü S.İ.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.

- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN